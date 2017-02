Katër herë fituesi i Topit të Artë, Cristiano Ronaldo, zgjohet sot si 32 vjeçar

Ylli i Real Madridit, Cristiano Ronaldo, feston ditëlindjen e tij të 32’të, në një kohë ku po ka luhatje të formës dhe po kalon sezonin ndoshta më të dobët që kur u transferua te Real Madridi në vitin 2009.

Një lojtar muskulor, i pasur me teknikë dhe klasë, por edhe me një arrogancë, kështu njihet portugezi. Gjatë këtyre viteve ai fitoi trofeun e kampionit të Portugalisë, Ligën Premier, Ligën e Kampionëve, Kupa të shumta, si dhe Kupën e Botës për Klube (3 herë).

Kulmi i karrierës së Ronaldos ishte viti që lamë pas ku fitoi Kampionatin Evropian me Portugalinë, derisa Me Real Madridin fitoi La undeciman, Superkupën e Evropës e kupën e Botës për Klube, derisa është lojtari i vetëm në histori të futbollit që fiton gjitha trofetë e mundshme për klube me dy skuadra, por edhe ato individuale.

Ronaldo ka fituar katër herë Topin e Artë, dy radhazi para se të rikthehet Lionel Messi i cili fitoi Topin e pestë të Artë në vitin 2015, derisa portugezi triumfoi sërish sezonin që lamë pas – duke shkruar historinë, pasi u bë lojtari i vetëm evropian që ka fituar katër herë këtë çmim.

Ai ka luajtur në tre kampionate, atë portugez me Lisbonën, anglez me Manchester United dhe kampionatin spanjoll, ku vazhdon të luajë me Real Madridin.

Ronaldo ka fituar 10 tituj me Los Blancos, por vetëm një titull të Spanjës që nga transferimi i tij në Santiago Bernabeu në vitin 2009 nga Old Trafford, dhe shpreson që ta fitojë këtë edicion, Ku Reali është një pikë para Barcelonës plus dy ndeshje më pak të zhvilluara.

Superylli portugez ka luajtur në 834 ndeshje zyrtare në futbollin profesionist dhe ka shënuar 575 gola me klub e kombëtare. Me Real Madridin Ronaldo regjistron shifra që nuk janë të këtij planeti, ku ka më shumë gola se ndeshje. Ai në 373 ndeshje për Los Blancos në të gjitha garat ka arritur të shënoi 384 gola (11 gola më shumë se paraqitje).

Shumë tituj, shumë rekorde, gola spektakolar ka regjistruar Cristiano gjatë karrierës së tij të deritanishme e që shpreson të bëjë të njëjtën gjë edhe për shumë vite, pavarësisht se deri më tani këtë edicion nuk regjistron edhe statistika të mira.