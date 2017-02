Kryeministri i Serbise, Aleksandar Vuçiq, ka reaguar ndaj letrës që kongresisti amerikan, Dana Rohrabacher, i ka dërguar Presidentit të Serbisë, me të cilën propozon shkëmbimin e territorit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Kongresisti amerikan Rohrabacher, në letrën e dërguar Presidentit të Serbisë, Tomisllav Nikoliq, kishte propozuar shëkmbimin e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ashtu që veriu i Kosovës do t’i takonte Serbisë ndërsa përmend jugun e Serbisë (Lugna e Preshevës) që do të bashkangjitej me Kosovën.

Rohrabacher kishte porositur se kjo “është e mundur” dhe “nuk duhet injoruar”.

Në reagimin e Kryeministrit serb Vuçiq, lidhur me kongresistin Rohrabacher dhe propozimin e tij, thuhet se “ai është pjesë e lobit shqiptar. Kushtetuta jonë flet qartë për integritetin”, raporton B92.

Ky reagim qartazi mund të kuptohet si kundërshtim i këtij propozimi ndonëse zëvëndësi i tij, Ivica Daçiq, jo rrallë e ka përmendur të njëjtën ide./presheva.com/

