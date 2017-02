Brenda disa javësh ne do ta kemi modelin më të ri të telefonit të shumë-përfolur të Samsung.

Ndërsa tani në internet ka rrjedhur çmimi i Samsung Galaxy S8, për të cilin thuhet se kësaj radhe do të jetë më i lartë dhe se gjenerata e re e telefonave kryesor të Samsung do të vijë në disa variante me karakteristika që i dallojnë.

Sipas burimeve të njëjta thuhet se specifikat e Galaxy S8 do të jetë shumë të avancuara dhe se kjo do të jetë arsyeja kryesore e rritjes së çmimit. Në gjeneratën e re të telefonave të kompanisë jugkoreane thuhet se do të shtohet RAM memoria dhe dizajni do të jetë pa korniza fare.

Përdoruesit në Korenë e Jugut dhe në Kinë do ta kenë versionin e Galaxy S8 me 6GB RAM, si dhe opsionet e memories së brendshme mes 64GB dhe 128GB, ndërka në SHBA do të ofrohet varianti me 4GB RAM dhe 64GB.

Samsung Galaxy S8 do të kushtojë 822.5 euro për versionin me 64GB dhe 876 euro për versionin me 128GB.