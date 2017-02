Pronaret e veturave tatimin e veturave do ta paguajnë në bazë të vlerës së saj e jo në bazë të madhësisë së motori siç e kanë paguar deri tani.

Ministria e financae është duke u përpjekur që të përmirësoj taksat për vetura më shumë se gjysmë viti. Idea e tatimit është që vetura të paguhet në bazë të vlerës së saj në treg, me siguri në bazë të katalogut të Auto Moto Shoqatës së Serbisë. Ministria do të caktojë disa kategori, psh vetura me vlerë në treg prej 1000 euro të paguaj 1000 dinarë, dhe në fund kur vini të regjistroni veturën, atherë dikush duhet të marrë katalogun dhe të vendos veturën tuaj në njërën nga kategoritë, transmeton presheva.com.

Momentalisht është stagnuar pasi nuk ka zgjidhje për këtë problem teknik. Në bazë të ligjit të deritanishëm, të gjithë ata që kanë vetura mbi 2000ccm konisderohet luks dhe paguajnë taksa të mëdha. /presheva.com/