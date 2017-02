Antari i kryesisë së Partisë për Veprim Demokratik Behul Nasufi ka deklaruar se në Preshevë partia e tij ende nuk ka qëndrim rreth përkrahjes eventuale të ndonjë kandidati në zgjedhjet për President të Serbisë, mirëpo ekziston mundësia që përkrahja ti jipet kandidatit rreth të cilit arrihet marrëveshja në mbledhje të kryesisë së partisë.

Nasufi për Beta, transmeton presheva.com ka thënë se nëse PVD vendos ta përkrahë ndonjë kandidat për president në zgjedhjet e ardhshme dhe fton votuesit e saj të dalin në zgjedhje, kjo do të ishte hera e parë në histori që shqiptarët e jugut të Serbisë të dalin në votime për kryetar shteti.

“Edhe pse PVD ka një deputet në parlament, nuk është zyrtarisht pjesë e shumicës qeveritare, përkrahë shumicën, për cka nuk ka pasë edhe bisedime rreth kandidatit të partive opozitare në zgjedhjet e ardhshme për president në Serbi” ka thënë Nasufi, transmeton presheva.com.

Nasufi ka thënë se edhe pse deputeti i tyre në Kuvendin e Serbisë me votën e tij përkrahë pozitën, kjo parti gjatë marrjes së vendimit për përkrhjen e ndonjë kandidati do të jetë pragmatike apo do të votohet për interesat e saj, gjegjësisht për atë kandidat me të cilin do të arrihet shkalla më e lartë e mirëkuptimit./presheva.com/