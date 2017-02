Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa si mysafir në emisionin “Rubikon” ka deklaruar Qeveria e tij s’e kanë në plan e në program këmbimin e territoreve as me Serbinë dhe as me askënd.

“Është projekt i rrezikshëm”, tha ai transmeton presheva.com.

“Nuk besoj që do t’i bënte mirë vendit kjo. Humbim një pjesë të rëndësishme të territorit tonë dhe nuk fitojmë asgjë”, ka përfunduar ai./presheva.com/