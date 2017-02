Fitimi i trofeve jo gjithmonë është në përpjesëtim të drejt me shitjen e fanellave në futboll. Nuk është as Reali i Madridit dhe as Barcelona klubi i cili mban rekordin e shitjeve të fanellave.

“Djajtë e Kuq” kanë shitur më shumë fanella se çdo klub tjetër, të ndjekur nga madrilenët të cilët kanë lënë pas Barcelonën. Në këtë klasifikim marrin pjesë të paktën 1 ekip nga 4 kampionatet më interesantë të Europës

1) Manchester United (Adidas): 2.850.000

2) Real Madrid (Adidas): 2.290.000

3) Barcelona (Nike): 1.980.000

4) Chelsea (Adidas): 1.650.000

5) Bayern Munich (Adidas): 1.500.000

6) Arsenal (Puma): 1.225.000

7) Juventus (Adidas): 850.000

8) Liverpool (New Balance): 705.000

9) PSG (Nike): 685.000

10) Milan (Adidas): 650.000

Gjithsejt sipas 10 vendeve të para

Adidas ka shitur 9.790.000 fanella

Nike 2.665.000

Puma 1.225.000