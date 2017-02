Barcelona dhe Real Madridi do të përballen mes vete në Miami gjatë verës

Sipas asaj që raporton e përditshmja spanjolle Marca, dy rivalët spanjoll, Barcelona dhe Real Madridi do të përballen gjatë verës. Kjo ndeshje do të zhvillohet në kuadër të International Champions Cup, e cila do të luhet në Miami.

Hera e fundit kur këto dy skaudra kishin luajtur në një miqësore sipas Marcas, ishte viti 1991.