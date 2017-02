Rreth gjysma e qytetarëve të Serbisë ka qëndrim pozitiv ndaj migrantëve ndërsa në mënyrë më pozitive ata i shohin qytetarët e Preshevës, Tutini dhe Sjenicës, tragon hulumtimi i fundit për qëndrimet e qytetarëve ndaj migrantëve që është prezantuar nga fondacioni “Ana dhe Vlade Divac”, transmeton presheva.com.

Përfaqësuesit e këtyre tri komunave janë edhe në kontakt më të shpejtë me migrantët.

Drejtori i agjenicsë për hulumtime “ProPoziv” që ka publikuar edhe rezultatet e këtij hulumtimi Marko Lazoviq ka thënë se raporti i këtyre tri komunave ndaj migrantëve është pozitiv dhe kjo me siguri është e lidhur me fenë, pasi banorët e këtyre tre komunave me shumicë janë muslimane sikurse edhe migrantët nga lindja e afërt.

Në Preshevë, 79% e banorëve besojnë se Serbia është sillur mirë ndaj migrantëve dhe refugjatëve gjatë krizës së emigrantëve.

Në Serbi pas mbylljes së kufirit dhe rutës Ballkanike ndodhen rreth 7000 migrantë, prej tyre 6000 në qendrat e migrantëve ndërsa 1000 prej tyre gjenden në rrugë. /presheva.com/