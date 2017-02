“Këmbimi i territoreve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është ide e rrezikshme e cila do të dërgoj në destabilizim dhe vuajtje për të dyja palët” konsideron eksperti për Ballkanin nga Universiteti austriak në qytetin e Gracit Florian Biber, transmeton presheva.com.

“Para së gjithash, kjo do të hap shumë çështje sa i përket kufijve, çka në mënyrë potenciale do të sjell destabilizim. E dyta, është mundësi e vogël që Serbia dhe Kosova të pranojnë. Pyetja e cila shtrohet pastaj, çka do të ndodhë me serbët që jetojnë në Bujanoc dhe Medvegjë?” ka thënë Biber.

“Nëse kjo ndodh, atherë Kosova do të marrë një shtytje që të zvogloj të drejtat serbëve. Kështu që ky plan, në të vërtetë, do të sjellë mizerje dhe vuajtje edhe për serbët po edhe për shqiptarët. Thjesh, një ide e keqe e cila assesi nuk duhet të inicohet” konsideron Biber. /presheva.com/