Nga frika se mund ta humbasë gjatë verës, Manchester United po përgatit kontratë të re për De Gean

Sipas Daily Star, Manchester United është duke përgatitur kontratë të re për portierin spanjoll, David De Gea, që ta mbajë atë larg Real Madridit, që po tenton me çdo kusht ta transferojë në Santiago Bernabeu, shkruan Goal.

Gjigantët spanjoll do të tentojnë që ta transferojnë gjatë verës De Gean, dhe për të mos ndodh kjo, Unitedi ka bërë gati ofertë të re për De Gean, i cili nga 200 mijë funta në javë, do të fitojë 300 mijë në jave me kontratën e re, diçka që mund ta shtyjë të qëndrojë në Old Trafford.