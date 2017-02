Në vendkalimin kufitar Gradina për dy ditë janë shenuar dy raste tentim kalimi stoli ari me vlerë prej 5 dhe 3 milionë dinarë.

Rasi i parë ka ndodhë me datë 12 shkurt ku janë konfiskuar 1.6 kiloigram stoloi ari dhe një shufër ari me peshë 67 gram.

Vlera e përgjithsme e arit kap shifrën prej 5 milionë dinarë, njofton dogana, transmeton presheva.com.

Ari është zbuluar në hyrje të vendit kur detajisht është kontrolluar vetura e tipit “Mercedes Benz” me targa të Austrisë me të cilin po udhëtonin shtetasit turk nga Turqia po udhëtonin dreht Austrisë tre shtetas turk me nënshtetësi austriake.

Tek mashkulli i parë 51 vjeçar janë gjetur në çantë shufra e arit me peshë 67 gram, tek gruaja 45 vjeçare është gjetur ari me peshë 1.636 gram.

Një ditë më vonë, me datëb 13 shkurt janë gjetur edhe 740 gram stoli ari me vlerë 3 milionë dinarë.

Ari është zbuluar kur është kontrolluar vetura “Mercedes E200 CDI” me targa të austrisë me të cilin po udhëtonin tre shtetas turk me nënshtetësi austriake.

Pasi kishin deklaruar se nuk kanë për të deklaruar asgjë, ata janë kontrolluar detajisht dhe janë gjetur kuti plastike me 27 hallka ari, një qafore dhe 8 varëse ari./presheva.com/