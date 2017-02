Pasijet shtëpiake janë të domosdoshme, por edhe harxhojnë shumë.

Pasijet e kuzhinës janë ato që harxhojnë enërgji më së shumti. Pjesën më të madhe të kilovatëve e harxhon ngrohja dhe frigoriferi.

Frigoriferi harxhon më shumë se paisjet e tjera sepse duhet të punojë vazhdimisht. Ai rrin tërë kohën ndezur, andaj edhe harxhon shumë. Gjithashtu, dushi harxhon 60 kilovatë në orë, nëse gjatë tërë kohës rri i ndezur, ndërsa llampat harxhojnë 45 kilovat.

Pas tyre vjen lavatriçja me 36 kilovat, hekuri, fshesa me korent dhe në fund televizioni! Televizoinet me ekrane të sheshta harxhojnë 400 vatë energji, ndërsa LCD ekraneve u nevojiten rreth 180 vatë energji.