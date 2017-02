Nga muaji maj, ministria e shëndetësisë ka paralajmëruar receta të reja elektronike për të sëmurët kronik që vlejnë 6 muaj, raporton presheva.com.

Pritet e gjata të deritanishme tek mjeku për të shkruar një bari, nëse realizohet së shpejti ky plan i ministrisë së shëndetësisë do të shkojnë në harresë.

Siç mëson presheva.com, recetat e deritanishme prej letrës do të zëvendësohen me ato elektronike.

Sipas zyrtarëve të ministrisë së shëndetësisë, recetat e reja do të kursejnë kohën pacientave po edhe mjekëve që më shumë të merren me preventivë.

Sipas modelit të paramenduar, receta formohet tek mjeku, i cili ia shkruan pacientit, mirëpo në vend se ti a shkruaj atij në letër, ai e shenon në sistemin virtual të ashtuquajtur “Izis”.

Pacienti atherë mund të shkoj në barnatore dhe duke u identifikuar me librezën shëndetsore digjitale, menjëherë në ekran do të shihet se cili bari është i caktuar për këtë pacient.

Risi të madhe do të jetë për pacientët kronik. Në vend se të shkojnë tani pacientat që shkruajnë terapi çdo muaj, kjo recetë për barërat e tij që i merr rregullisht do të vlej 6 muaj.

Do të jenë në dispozicion 6 receta digjitale ku për secilin do të vlej një muaj me datë të caktuar se kur vlen.

Nëse pacienti ka përkeqësim të gjendjen shëndetsore, ai mund ti lajmërohet mjekut të zgjedhur për të korigjuar terapinë./presheva.com/