Njoftohet opinioni se OVL e UÇPMB-se me seli në Bujanoc me rastin e 16 vjetorit të renies së dëshmorit të kombit Artan Abazit komandant Miratoca i rene ne fshatin Lluçan, organizon homazhe tek varrezat e dëshmoreve në Dobrosin duke filluar nga ora 11, dhe pastaj në fshatin Lluçan tek Lapidari mbahet nje ceremoni ku do te evokojm kujtime per deshmorin dhe do te vendosen kurore.

Homazhet bëhen me daten 18.02.2017 ditë e shtunë.

Prania juaj nderon gjakun e derdhur për liri.

Paraprakisht OVL e UÇPMB-se ju falenderon per pjesmarrje me kryetari Selami Shahini