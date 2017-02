Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tash e sa vite në kabinetin e tij e ka rezervuar një vend për një shqiptar, të cilit ia ka besuar informatat për zhvillimet në Ballkan. Është ky shqiptari Sabri Demiri, i lindur në ish-kryeqytetin e Vilajetit të Kosovës, në Shkup, që kishte rrugëtuar në Turqi për të nxënë dije, pa e ditur se do të bëhet pjesë e ekipit të një prej liderëve më të fuqishëm në botë. Në një intervistë ekskluzive për Telegrafin, teologu 45-vjeçar ka treguar për ngjitjet e tij në Turqi, për konsideratat e Erdoganit ndaj shqiptarëve, për politikat e Turqisë në raport më Shqipërinë dhe Kosovën. Demiri ka sqaruar edhe raportin e Turqisë me çamët dhe interesimin e politikës turke për shqiptarët që jetojnë në Serbi, në Maqedoni dhe në Malin e Zi. Ndërkaq, nuk e ka lënë pa përmendur edhe rrezikun që, sipas tij, e sjellin organizatat e lidhura më imamin Fethullah Gulen, e që janë prezente edhe në trojet shqiptare.

Shkollën fillore dhe të mesme i ka përfunduar në vendlindje. Në vitin 1992 ishte regjistruar në Universitetin e Sarajevës, në drejtimin e Teologjisë, por nisja e luftës në Bosnje dhe Hercegovinë kishte bërë që ai të largohej nga aty, për të vazhduar rrugën për në Damask të Sirisë ku përfundon studimet në Institutin e Gjuhës Arabe.

Në vitin 1994 zhvendoset në Turqi. Një vit pas përvetësimit të gjuhës turke, nis studimet themelore dhe ato të magjistraturës në Fakultetin e Teologjisë në Universitetin Marmara.

Momentalisht jeton në Ankara me familjen e tij të ngushtë, që përbëhet nga katër anëtarë: ai, bashkëshortja dhe dy fëmijët e tij. Prindërit dhe farefisi i ka në Maqedoni.

Në vitin 2009, më ftesë të Erdoganit – aso kohe kryeministër i Turqisë – u emërua këshilltar i tij, punë të cilën e ka vazhduar deri në vitin 2014. Në kohën kur ish-kryeministri Erdogan merr pozitën e kreut të shtetit, emërohet këshilltar për Ballkanin – detyrë të cilën e ushtron edhe aktualisht.

Demiri ka thënë për Telegrafin se ndjehet komod qëkur u bë pjesë e kabinetit të një lideri që për të po i ndryshon epokat.

“Sepse, Erdogani e nderon dhe e çmon shumë kombin tim, E ka një sinqeritet dhe dashamirësi ndaj shqiptarëve; një qasje vëllazërore ndaj nesh”, thotë ai.

I vetëdijshëm për peshën e punës së tij në ndërtimin e marrëdhënieve mes vendimmarrësve në Turqi dhe atyre në trojet tona, angazhohet që presidenti turk gjithnjë të ketë informata të sakta për zhvillimet politike, sociale dhe kulturore në vendet ku jetojnë shqiptarët. Për të sot askush nuk mund ta mohojë se populli të cilit ai i takon është faktor determinues për stabilitetin dhe paqen në Ballkan.

“Raportet e shtetit turk me dy shtetet shqiptare, me Kosovën dhe Shqipërinë, po intensifikohen dita-ditës. Ndërsa, është botërisht e ditur se kemi raporte të një parneriteti strategjik. Dua te them se presidenti Erdogan e sheh raportin me shqiptarët si marrëdhënie pa kushte”, ka shtuar ai.

Demiri tregon se Ballkani mbetet çdo herë në vëmendjen e Turqisë, për çka punohet në raporte të mira edhe me Bosnjën dhe Hercegovinën, me Kroacinë, Maqedoninë, e madje Serbinë.

“Një Ballkan i qetë, pa trazira, është fjalia kryesore e Presidencës turke”, ka theksuar ai, duke mos e mohuar se ndihet krenar si shqiptar në Kabinetin e Erdoganit. “Në asnjë moment nuk ndihem i dytë ose i anashkaluar. Kolegët dhe vet presidenti me trajtojnë me shumë respekt. Për ata jam një vëlla, e më pas një bashkëpunëtor. Dallimet etnike shihen si pasuri në vendin tim të punës. Ndaj, nuk e kam asnjë pengesë që t’i shpreh sentimentet kombëtare. Respektin dhe dashurinë për shqiptarët presidenti Erdogan e ka treguar disa herë nëpër fjalimet e tij. Në çdo rast iu drejtohet shqiptarëve si ‘vëllezërit e mi’. Nuk besoj se ndonjë lider tjetër ka krijuar këtë afërsi më popullin tonë”.

Demiri ka sqaruar për Telegrafin se nën urdhrin e Erdoganit është formuar “Kryesia e Popujve Akraba” apo e popujve që konsiderohen të afërt. Në krye të këtyre popujve janë shqiptarët.

“Kemi të bëjmë me një raport special. Presidenti dhe shteti turk e kanë bërë të qartë agjendën e tyre në raport me shqiptarët në Kosovë, në Shqipëri dhe në përgjithësi Ballkan. Nuk është fakt i panjohur angazhimi personal i tij në lobimin për njohjen e Kosovës si subjekt ndërkombëtar. E them me përgjegjësi të plotë: nuk ekziston forum rajonal ose botëror ku ai nuk bën thirrje që të njihet shtetësia e Kosovës”, ka shtuar ai.

Sipas Demirit, Kosova nuk mbështetet vetëm politikisht, por edhe në forma tjera ekonomike.

“Angazhimi nuk mungon edhe në mbështetjen në rrugën e integrimeve euroatlantike. E përsëris: nuk ka institucion dhe organizatë ndërkombëtare ku Turqia nuk ka kërkuar që pjesë e saj të jetë Kosova”, ka shtuar ai.

Demiri shprehet se raportet në mes Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë – si me kryeministrin Edi Rama e më parë edhe me ish-kryeministrin Sali Berisha – janë jashtëzakonisht të mira. Madje, ndjehet mirë që Rama e ka shpallur Turqinë si partner strategjik dhe se këto raporte po reflektojnë pozitivisht kudo tek shqiptarët në rajon.

“Pos investimeve e ndihmave, dua t’ua kujtoj po ashtu një fakt: janë mijëra studentë shqiptarë që me bursa shtetërore i kanë përfunduar e po i ndjekin studimet në Turqi. Brenda një periudhe pesëvjeçare, shteti turk – përmes organizatave shtetërore – ka realizuar 390 projekte në Shqipëri, 537 në Maqedoni dhe 576 në Kosovë. Kjo mbështetje ka qenë kryesisht në programe sociale, në infrastrukturë, arsim, shëndetësi, bujqësi etj.”, ka sqaruar ai.

Demiri ka folur edhe për shqiptarët që jetojnë jashtë Kosovës dhe Shqipërisë, duke thënë se me shqiptarët në Maqedoni, në Serbi dhe në Malin e Zi janë në kontakte të vazhdueshme, dhe se mbështeten organizatat e tyre në funksion të përmirësimit të jetesës së banorëve të këtyre pjesëve. Ai madje e kujton një detaj interesant për lidhjen e Erdoganit me vendlindjen e tij, duke theksuar se “për Bajramin e Vogël, presidenti turk një pjesë të kurbanit e kishte dedikuar për Shkupin”.

“’Shkupin’, tekstualisht kështu. Është diçka simbolike, por domethënëse se si një presidenti me aq shumë obligime e përgjegjësi i kujton banorët e këtij qyteti. Mos të flasim për ditët kur qyteti im i lindjes u prek nga vërshimet e kur nga Turqia u dërguan qindra maune me ndihma”, thotë Demiri,, i cili përmend një takim të zyrtarëve nga Presheva me shefin e tij, të cilëve po ashtu u është premtuar mbështetja turke.

Këshilltari i Erdoganit thotë për Telegrafin se si rajon multietnik dhe multifetar, është me rëndësi që të promovohet bashkëjetesa dhe toleranca në Ballkan – pa u shkelur dhe pa u dhunuar të drejtat e asnjë etnie. Ndërkaq, shton se për Presidencën turke “brengosëse janë problemet ekonomike dhe sociale në trojet tona, për çka një pjesë e rinisë të ardhmen e sheh nëpër rrugët e Evropës”.

“Turqia dhe presidenti u kanë bërë ftesë bizneseve që të investojnë në këto troje, për t’i këndellur ato në aspektin ekonomik. Turqia është shembull i ngritjes së madhe ekonomike, ndaj kjo praktikë synohet të ndahet me vendet e Ballkanit”, ka shtuar ai.

Demiri ka folur edhe për prezencën në rajon të organizatave të lidhura me imamin Fethullah Gulen. Ai i cilëson ato si “terroriste”

“’Gylenxhinjtë” – shërbyes të imamit Fethullah Gulen – tentuan ta ‘klonojnë’ shtetin turk. Këta sabotues, me obstruksionet e tyre ishin bërë pengesë e zhvillimit. Sabotimet ishin në rrafshin ekonomik dhe të investimeve brenda Turqisë. Përmes infiltrimit në sistemin e edukimit, në Polici, në gjykata e në Ushtri, ata tentuan ta nëpërkëmbin shtetin. FETO – kjo organizatë okulte dhe terroriste – më 15 korrik të vitit të kaluar tentoi një grusht shtet, që fatmirësisht u shkoi huq. Pamjet nga sheshet e qyteteve ishin madhështore. Qytetarët e zakonshëm e mbronin shtetin e tyre, duke hyrë përmes tankeve dhe duke u bërë mburojë me gjokset e tyre. Pleq e të rinj – pas ftesës së Erdoganit – vërshuan rrugët duke e mbrojtur flamurin, dinjitetin e demokracinë e duke mos e pranuar nënshtrimin”, ka theksuar ai.

Demiri thotë se “është fatkeqësi që kjo organizatë është e përhapur edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe në Bosnje dhe Hercegovinë”.

Sabri Demiri: Uroj shqiptarët, kudo që janë, për 9-vjetorin e pavarësisë së Kosovës

“Do të tradhtojnë, siç e tradhtuan popullin e tyre. Veprimet i kanë të orientuara në dëmtimin e raporteve shqiptaro-turke, përmes denigrimit të politikës turke”, ka shtuar ai. “Presidenti, në takimet me liderët shqiptarë ka bërë thirrje që të jenë të kujdesshëm nga eksponentë të kësaj organizate. Tashmë ka një kërkesë direkte prej Erdoganit, drejtuar vëllezërve shqiptarë në Kosovë, që të largohen nga kjo organizatë, sepse ky shteti i ri është ende duke u ndërtuar e mund të këtë pengesa në këtë drejtim”.

Demiri ka theksuar se komuniteti çam është një komunitet me rëndësi për Erdoganin dhe se janë 200 mijë prej tyre që jetojnë në këtë shtet. Sipas tij, ata janë të inkuadruar në të gjitha sferat e shtetit turk.

“Kemi raporte të shkëlqyera edhe me Partinë për Demokraci, Integrim dhe Unitet (PDIU) në Shqipëri, dhe drejtuesin e këtij subjekti, Shpëtim Idrizi. Besojmë se ky subjekt i mbron interesat e këtij komuniteti, në përpjekjet për ta zbardhur të vërtetën historike të tyre”, ka shtuar shkupjani i fortë i Turqisë, i cili nuk harron t’ua urojë të gjithë shqiptarëve 9-vjetorin e pavarësisë së Kosovës.

“Ju dëshiroj mirëqenie, rehati dhe një shtet stabil. Mos harroni se në rrugëtimin tuaj e keni mbështetjen e pashoqe të presidentit Erdogan. Ndërkaq, ju siguroj se unë – Sabri Demiri i gjakut tuaj – nuk do të kursehem asnjëherë që – nga pozicioni im – ta ndihmoj Shqipërinë, Kosovën dhe shqiptarët kudo që janë. E lus Zotin për shëndetin dhe mirëqenien tuaj”, ka shtuar Demiri.