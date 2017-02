Nëse ka pasë dilema, si duket më nuk do të ketë. Messi do të vazhdoj kontratën e cila do ti ofrohet atij për të qëndruar tek klubi katalanas.

Kushti nuk janë të hollat, por projekti sportiv me të cilin do të shkarkohet trajneri, ku Leo Messi do të ketë fjalën kryesore.

Messi do të kërkoj vazhdim të kontratës me Neymar, Suarez dhe Mascherano, dhe ai pret së shpejti që klubi ta garantojë atë për këto kërkesa.

Disa burime të pakonfirmuara thonë se Messi është i gatshëm edhe të zvogloj kontratën e tij vetëm se ti plotësohen kushtet atij.

Përforcime do të ketë, por e para duhet të zgjidhet çështja e trajnerit. Messi është pyetur nga klubi kur është emëruar trajner Villanova, Tata Martino dhe Luis Enrique, andaj edhe kësaj here do të marrë mendimin e tij.

Siç qëndrojnë gjërat, mediet kanë kandiduar Sampaolin si shënjestrën e parë, mirëpo disa burime thonë se zhveshtorja dëshiron që drejtimin e klubit ta marrë ndihmësi i Luis Enrique Unzue ose të sillet trajneri i Sociedadit Euzebio Sakristan, ish futbollist dhe trajneri i ekipit të dytë të Barcelonës.

Sipas këtyre burimeve, Koeman, Pochetino dhe DeBurgh nuk kanë shanse, pasi Barcelona kërkon trajner në Spanjë.

Messi ka marrë përgjegjësinë e tij për gjendjen në klub, ai konsideron se nuk është në formë, nuk vendos për ndeshjet por dhe i vendosur të tregoj se era e tij tek Barcelona ende nuk ka përfunduar.

Hapi i parë i tij është vazhdimi i kontratës! /presheva.com/