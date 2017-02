Një veprim i turpshëm ka ndodhur në Serbi, teksa futbollistët me ngjyrë vijojnë që të fyhen. Braziliani, Everton Luiz, i cili luan si me Partizanin e Beogradit, ditën e djeshme ka dalë nga fusha i përlotur pasi është ofenduar në mënyrë të vazhdueshme nga tifozët e Rad Beograd.

“Më kanë fyer me baza racore dhe fashiste gjatë 90 minutave lojë dhe e gjithë tifozeria kundërshtare ishte kundër meje. Dua ta harroj sa më shpejt këtë ngjarje të shëmtuar dhe uroj të mos përsëritet më as në stadium as jashtë tij”, deklaroi Luiz në fund të ndeshjes.