Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri ka përmendur një sërë argumentesh që demarkacioni me Malin e Zi, nuk mund të jetë kusht për liberalizimin e vizave.

Ymeri përmes një postimi në Facebook, ka thënë se imponimi me dhunë i kësaj marrëveshje për Demarkacion vetëm sa e thellon krizën politike dhe e rrit pakënaqësinë e qytetarëve.

Derisa ka thënë që të mos u shkoj në mendje ta shesin Kosovën.

Postimi i plotë:

Edhe sa kohë, edhe sa argumente do të duhen që pushtetarët e mediat pranë tyre të binden se çështja e demarkacionit nuk është çështje e opozitës, por çështje e krejt Kosovës?

Numri i ekspertëve që po e kundërshtojnë versionin e demarkacionit të propozuar nga qeveria vetëm po shtohet. Profesorë, studiues, profesionistë të gjeografisë, topografisë e marrëdhënieve ndërkombëtare po këmbëngulin që ky demarkacion është gabim, për të mos thënë krim, sepse ia heq Kosovës një pjesë të tokës së vet.

Po na thonë se miratimi i demarkacionit është kusht për liberalizim të vizave. Është detyrë e qeverisë dhe e diplomacisë së Kosovës që ta heqë këtë kusht. Fakti është se ky kusht nuk ka qenë për asnjë vend tjetër, madje Ukraina e Gjeorgjia të cilave iu liberalizuan së fundmi vizat, kanë kufij të kontestuar. Ky kusht iu vu vetëm Kosovës, dhe vetëm në vitin e fundit që ka qenë vit protestash. Asnjëherë askush nuk ka arritur ta shpjegojë me argumente të bazuara lidhshmërinë në mes të demarkimit të vijës kufitare dhe procesit të liberalizimit të vizave. Me sa duket, dikush ka bërë lobing që Kosovës t’i vihet edhe ky kusht, që të vështirësohet argumenti opozitar. Por sa veta do të ishin në gjendje të falnin shtëpinë e tyre e të mbesnin të pastrehë, në këmbim të liberalizimit të vizave? Kjo do të ishte e padrejtë. Ne vizat i duam sepse duam të jemi të barabartë me të tjerët, dhe t’i gëzojmë të drejtat e liritë e barabarta me të tjerët. Thelbi i të qenit europian janë kushtet e standardet e barabarta ligjore e kontraktuale. Nuk bën të pranojmë standarde të dyfishta.

Imponimi me dhunë i kësaj Marrëveshje për demarkacion vetëm sa e thellon krizën politike dhe e rrit pakënaqësinë e qytetarëve. Mënyra se si po sillet Qeveria nuk ka të bëjë fare me demokracinë, që funksionon me bindje, por me autokracinë kriminale, e cila funksionon me forcë.

As mos e çoni nëpërmend ta shisni a ta dhuroni Kosovën. Ajo s’është as e pushtetit e as e opozitës. Thirrini mendjes!