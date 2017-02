Këngëtari nga Vaksinca e Kumanovës Burim Kasumi ka promovuar këngën me video spot “Ku je be njeri” me tekst dhe muzikë të Kreshnik Avdiut, orkestrim të Artan Mezinit dhe klip të Maximus nga Blerdi Malushi.

Spotin muzikor e ka promovuar edhe në Kosova Show:

Këngëtari nga Kumanova por jeton prej vitesh në qytetin e Mozartit në Salzburg, ndërsa hapat e parë për muzikë i ka marrë që në vitin 1993 në shoqërinë kulturo-artistike Tingujt e vendlindjes, kështu tregon për fillimet e tij në muzikë këngëtari Burim Kasumi.