Malësia e Preshevës është lokacioni me fshatrat më të lashta shqiptare të komunës sonë me traditë po ashtu të lashtë të ruajtjes së kultivimit të vlerave kombëtare e fetare. Fshati Depcë gjendet pak kilometra në periferi të Preshevës në cilin jetojnë pak banorë, në një fshat të zbrazur ku më herët kanë jetuar dhjetra e qindra banorë, transmeton presheva.com.

Arsyjet e shpërnguljes së këtyre banorëve në qytet kryesisht janë ekonomike, banorët që kanë mbetur në fshat kanë kushtet minimale ekzistenciale, ku përkujdesen me ruajtjen e bagëtive.

Ekzistencën e siguroj nga ruajtja e blegtorive, ka thënë në një reportazh të TV Preshevës Mejdi Ibrahimi i cili me mjete vetanake ka arritur të ruaj 36 frymë lopë.

Mejdiu ka lënë Zvicrën në vitin 2013 dhe është kthyer në vendlindje për tu marrë me bujqësi.

“Kam jetuar një kohë në Zvicër, prej vitit 1995 deri në fund të vitit 2012, nuk kam mundur të jetoj në Zvicër dhe e kam parë të arsyeshme të kthehem në vnedlindje, ku kryesisht merrem me lopë dhe në përgjithësi kemi kafshë të tjera për një rrogë dhe për një jetë normale” ka thënë Mejdiu për TVP, transmeton presheva.com.

“Kam filluar të ruaj lopë në vitin 2013 ku në fillim kam pasë 14 lopë, momentalisht i kam 25 ndërsa verës shtohen, ku ka pranvera mund të blejm edhe të tjera ku verës arrijmë 30 deri 36 frymë” ka thënë ai.

“Investime janë të gjitha të miat, kur kam ardhë këtu, ska pasë asnjë gjë, shtëpia e shkatrruar”.

Mejdiu kryesisht ruan lopë të tipit simentalka ku për një ditë siguron 200-250 litra qumësht të cilën kryesisht e përdor për ushqim të kafshëve pasi në Preshevë nuk ka ndonjë pikë grumbullimi të qumshtit me sasi të mëdha. Pesha mesatare e gjedhave që ai ruan është rreth 550 kilogram.

Për ti siguruar ushqim kafshëve duhet përkushtim, kultivimi i tokës dhe prodhimi i ushqimit sigurohet vet nga pronari. Shitjen e lopëve e bën në shtëpi, nga tregtarët në muajin dhjetor ndërsa qumështin nuk e shet. Çmimi i shitjes mvaret nga mosha e lopës, kryesisht 1.5 euro për kilogram, ndërsa demat 2 deri 2.2 euro.

Mejdiu thotë se të merresh me blegtori ia vlen pasi me këtë punë një rrogë mesatare e siguron pa problem.

Interes më i madh është ruatja e dhive, po për shkak të rrezikut në malësi nga qentë endacak është vështirësi të ruhen, ndërsa fitimi material është më i madh të ruash dhi se sa lopë, ku shitja e edhave me një çmim 50-60 euro, ndërsa një dhi kushton 70 euro.

Mejdiu ruan edhe shpezë të imëta, si pula dhe qura./presheva.com/

VIDEO: