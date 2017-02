Në lidhje me vizitën e presidentit shqiptar Bujar Nishani që do të vijë në Bujanoc me 7 mars ka reaguar edhe lëvizja serbe “Dveri” e cila përkujton kryeministrin Serb Aleksandar Vuçiq se Bujanoci është pjesë e shtetit serb dhe obligimi i tij është që të mbroj të drejtat e popullit serb që jetojnë në këtë komunë multietnike, transmeton presheva.com.

“E pyesim kryeministrin Vuçiq – a ka marrë leje presidenti shqiptar Bujar Nishani nga organet shtetërore që të vizitoj Bujanocin me 7 mars? Kjo vizitë është shqetësuese për popullin serb që frigohet se pozita e tyre do të përkeqësohet më shumë, raporton presheva.com.

Kjo është veçanërisht shtetësuese dhe e rrezikshme për interesat tona nacionale që qeveria e Vuçiq nuk ka bërë absolutisht asgjë për të mbrojtur të drejtat e popullit tonë dhe për të përmirësuar pozitën e tyre në jug të Serbisë.

Populli serb në jug është i frikësuar veçanërisht për shkak të spekulimeve të shpeshta për shkëmbimin e territoreve me Prishtinën. /presheva.com/