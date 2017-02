Personin që po e shihni në fotografi është Ylber Ramushi nga Bujanoci, Rruga e Kosovës Nr.11 jeton në gjendje të mjerueshme skamnore.

-Ylberi 51 vjeçar është me aftësi të kufizuara trupore.

= YLBERI KA NEVOJË PËR NDIHMËN TONË URGJENTE =

Në moshën 51 vjeçare Ylberin dhe Bashkëshorten për herë të parë janë me dy vajza binjake të cilat s’bashku me Nënën e tyre momentalisht gjinden në Spitalin e Nishit për shkaqe shëndetësore.

Dy vajzat binjake të lindura nga dy Prindër me aftësi të kufizuara në moshën 51 vjeçare ju nevojitet terapi ditore të cilën as prindërit e as Spitali nuk kan mundësi ta finansojnë.

Për ta stabilizuar gjendjen shëndetsore të dy vajzave binjake parashihet një periudhë disa javore e cila nuk do të kushtoje edhe aq shumë.

Të nderuar luteni që ta ndihmojmë këtë Familje të cilës në këtë moshë i madhi Zot i mundësoi të gëzohen me dy vajza binjake, mos ta lejojmë që të shuhet jeta e dy luleve Shqipëtare.

Filloni ta ndihmoni këtë Familje secili sa keni mundësi modeste, ndihma jonë e vogël për këtë Familje të vuajtur do të jetë e mjaftueshme./presheva.com/