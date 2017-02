Emmanuel Petit, ish reprezentuesi i Francës, beson se Antoine Griezmann do t’i bashkohet Manchester Unitedit gjatë afatit kalimtar të verës

“Unë mendoj se Griezmann do të shkoj në Manchester United – definitivisht”, ka thënë ish anëtari i Arsenalit, Barcelonës dhe Chelsea për Sky Sports.

“Ai ka një partneritet të madh me Pogba në ekipin kombëtar të Francës. Ata janë miq shumë të mirë. Ai do të sjellë gola, asistime dhe mentalitetin fitues në Old Traffrod”, ka theksuar Petit.

Gjatë këtyre ditëve është përfolur se Manchester Untied tashmë ka arritur një marrëveshje paraprake me Griezmannin, derisa ka mbetur që të arrihet marrëveshje me Atletico Madridin.