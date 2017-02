Nga viti 1996, A. ishte dënuar plot 33 herë. Kjo kishte ndodhur për deliktet si ato të trafikut, pastaj për drogë, lëshim në qarkullim të parave të falsifikuara dhe për prishje të rendit publik….

Pas një serie të gjatë të delikteve dhe 33 dënimeve, kosovarit të cilin gazeta e identifikon vetëm me inicialin A., Zyra për Migracion e Kantonit Aargau ia kishte hequr të drejtën e qëndrimit të përhershëm (Viza C), shkuan azonline.ch. Pasi kishte bërë ankesë në instancën më të lartë gjyqësore të vendit, në Gjykatën Federale me seli në Lozanë. Dhe kjo, në vendimin e saj të marrë më 2 shkurt ia ka kthyer përgjigjen negative: kosovari duhet ta lëshojë Zvicrën, transmeton albinfo.ch. Veç kësaj, ai duhet të paguajë edhe shpenzimet procedurale të gjyqit në lartësi prej 2000 frangash.

Zyra për Migracion e Kantonit Aargau kishte marrë në nëntor 2014 vendimin e saj për t`ia hequr kosovarit vizën C. Mbështetja e saj për këtë veprim ishte mjaft bindëse: Përveç dënimeve të përmendura, atij i ishte tërhequr vërejtja dy herë nga autoritetet zvicerane për të huaj, duke e kërcënuar me dëbim. Kundër kësaj ai fillimisht ishte ankuar në Gjykatën Administrative të Kantonit. Ajo më 16 prill të vitit 2016 ia kishte kthyer përgjigjen negative. Dhe pastaj kosovari e kishte bërë edhe ankesën në Gjykatën Federale.

Më tutje ai është kapur dy herë me sasi të konsiderueshme të drogës dhe në bazë të kësaj, Gjykata e Qarkut e Horgenit e kishte dënuar atë me 16 muaj burg.

Por kjo nuk është e tëra: Ai akuzohej edhe për bishtnim sistematik të pagesë së tatimeve, faturave të sigurimit shëndetësor, gjobave dhe taksave gjyqësore. Kështu, deri në vitin 2014 ai kishte në kurriz plot 76 procedura përmbarimi (“Betreibung”) me vlerë të përbashkët prej 370 mijë frangash si dhe 100 procedura të hapura me vlerë prej 460.000 frangash.

Duke i marrë në konsideratë të gjitha këto dënime dhe bishtnime pagesash, Gjykata në Lozanë ka ardhur në përfundim se personi në fjalë karakterizohet nga një indiferencë sa i takon respektimit të rendit juridik të Zvicrës. nisur nga kjo, mbetja e mëtejshme e tij në Zvicër nuk është e arsyeshme ndërsa heqja e vizës C ka qenë veprim i drejtë.