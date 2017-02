Duke pas parasysh programin politik të Alternativës dhe sukseset e pandërprera të politikës zhvillimore të pushtetit lokal dhe duke bindur edhe një pjesë të opozitës për këtë, sot zyrtarisht një grup prej 3 këshilltarëve të opozitës nga radhët e PDSH-së janë bashkuar me grupin e këshilltarëve të APN-së në Kuvendin Komunal, shkruan APN për medie, transmeton presheva.com.

“Nga sot, Alternativa për Ndryshim është fraksioni më i madh në Kuvendin Komunal dhe me këtë edhe partia politike më e fuqishme në komunën e Preshevës. Kryesia e Alternativës falemnderon këshilltarët e rinjë për bashkangjitjen e tyre me APN si dhe për përkrahjen e tyre për të forcuar edhe më shumë politikën zhvillimore të Alternativës dhe njëkohësisht fton edhe këshilltarët e tjerë të kuvendit komunal të i bashkangjiten Alternativës duke e mbështetur një vizion të qartë për popullin tonë. Bashkangjitja e këshilltarëve të rinjë do të zyrtarizohet në mbledhjen e ardhshme të Kuvendit Komunal.

Pas këtij përforcimi politik të Alternativës, kryesia e cilëson koalicionin aktual edhe më të fuqishëm dhe stabil.” thuhet në njoftimin e APN-së./presheva.com/