Në përmbledhjen e mëposhtme, ju paraqesim të gjithë fituesit në ceremoninë e 89-të të ndarjes së çmimeve Oscar. ​

Skenari më i mirë origjinal: Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)

Skenari i përshtatur: Moonlight (Barry Jenkins dhe Tarell Alvin McCraney)

Aktorja më e mirë në rol dytësor: Viola Davis – Fences

Kostumografia: Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)

Dizajn produksioni: La La Land (David Wasco dhe Sandy Reynolds-Wasco)

Makijazhi dhe stili flokëve: Suicide Squad (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini dhe Christopher Nelson)

Kinematografia: La La Land (Linus Sandgren)

Editimi: Hacksaw Ridge (John Gilbert)

Editimi i zërit: Arrival (Sylvain Bellemare)

Miksimi i zërit: Hacksaw Ridge (Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie dhe Peter Grace)

Efektet vizuale: The Jungle Book (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones and Dan Lemmon)

Filmi i shkurtër i animuar: Piper (Alan Barillaro dhe Marc Sondheimer)

Filmi i animuar: Zootopia (Byron Howard, Rich Moore dhe Jared Bush)

Aktori më i mirë në rol dytësor: Mahershala Ali (Moonlight)

Filmi i shkurtër dokumentar: The White Helmets (Orlando von Einsiedel dhe Joanna Natasegara)

Filmi më i mirë dokumentar: O.J.: Made in America (Ezra Edelman)

Filmi i shkurtër (live action): Sing (Kristof Deak dhe Anna Udvardy)

Filmi i huaj më i mirë: The Salesman (Asghar Farhadi)

Kolona zanore: La La Land (Justin Hurwitz)

Muzika – kënga origjinale: La La Land – City of Stars (Justin Hurwitz, Benj Pasek dhe Justin Paul)

Regjisori më i mirë: Damien Chazelle (La La Land)

Aktorja më e mirë në rol kryesor: Emma Stone (La La Land)

Aktori më i mirë në rol kryesor: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Filmi më i mirë: Monlight

