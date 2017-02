AFEDS (Forumi Shqiptar për zhvillimin ekonomik në Serbi) është themeluar vitin e kaluar nga kompania Medvita Developmentme kryetarë Muharrem Salihu. Ndërsa po të njejtën kohë në janar të vitit 2016 është themeluar edhe kompanija Medvita Development me seli në Banjë të Sijarinësnga aktivistet e Fondit Humanitarë të Kosovës Lindore (FHKL) në krye me zv. kryetarin e Komunës së Presheves Xhelal Memeti. Sipas prezentimit të tyre AFEDS është një organizatë joqeveritare me fushëveprimi në zhvillimin ekonomik në trevat shqiptare në Serbi.

Projekti tyre „Autostrada Durres-Medvegjë-Nish“ i cili ishte iniciuar nga Xhelal Memeti me bashkëpuntorët e AFEDS-it ka përqëllim ndryshimin e Autostrades Durres-Nish e cila është planifikuar të kalojë në Merdare. Synimi i AFEDS-it është që kjo autostradë të kalojë përmes Medvegjës, që sipas tyre do të ndihmojë zhvillimin ekonomik në këtë komunë.

Për këtë arysje ka pasur takime të shumta të zv.kryetarit Memeti si dhe kryetarit të AFED-s të raportuara në mediat shqiptare me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, me kryetarin e dhomes së tregtisë së Serbisë, ambasadorin e Austrisë dhe atë të Shqipërisë në Beograd.Detajete këtij projekti ende nuk janë publikuar nga AFEDS në ndonjë medium dhe në profilin e tyre në Facebook, përveç se një foto/plan e cila është konsideruar nga presheva.com si e marrur dhe manipuluar nga kompania italiane TecnoStudio Padova Itali.

Postimi i fotografisë „Pjesë nga segmenti i projektit të autostradës Durrës-Prishtinë – Nish, me kalim nga Medvegja“ është manipuluar nga fotografija origjinale në:

Fotografija origjinale e kompanisë Tecnostudiopadova (Itali)



Fotografija e manipuluar nga AFED-s në rrjetin social në Facebook më 27.02.2017

Fotot me të cilët publikohen aktivitetet e AFEDS në mediat shqiptare janë të marrura nga interneti (Autostrada A2 Itali) http://www.giornaledicalabria.it/?p=61821

