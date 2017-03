Bale, Benzema e Cristiano, nuk janë të pazëvendësueshëm

Kështu ka lënë të kuptohet trajneri i Real Madridit Zinedine Zidane, i cili dha një përgjigje interesante kur u pyet për treshen sulmuese, Gareth Bale, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, e njohur ndryshe si BBC.

“BBC e paprekshme? Do të shini nesër. Për mua, gjithë lojtarët janë të rëndësishëm. Do të vendos për çdo ndeshje me cilët lojtarë të luajmë”, ka thënë Zidane.