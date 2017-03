Gjatë seancës parlamentare të ditës së djeshme në Kuvendin e Kosovës, u vendos që të ndërpritet në shenjë solidarizimi pas vendimit të Gjykatës franceze për shtyrje të vendimit për kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deri më 6 prill.

Por, pas këtij vendimi të Zenun Pajazitit, salla e Kuvendit u zbraz nga deputetët e opozitës në shenjë revolte ndaj drejtësisë franceze për veprimet e saj karshi ish-kryeministrit Haradinaj, ndërsa opozita i bëri kërkesë kryeministrit Mustafa që të ndërpresë bisedimet me Serbinë.

Lidhur me këtë, Mustafa ka thënë se “janë disa tema që duhet të përfundohen dhe procesi i dialogut duhet të përmbyllet me njohjen e dy shteteve, me Demarkacionin në mes të Kosovës dhe të Serbisë, me respektimin e fqinjësisë së mirë dhe me ndarjen e pasurisë nga koha e ish-Jugosllavisë.”

Mustafa ka thënë se fillimisht duhet të zgjidhet problemi i të pagjeturve dhe pensioneve.

Sipas Mustafës, formati i bisedimeve Prishtinë-Beograd do të bëhet në koordinim me presidentin Thaçi dhe kryetarin e Kuvendit, Kadri Veselin.

“Se si do të jetë formati i dialogut do ta trajtojmë me presidentin dhe kryeartin e Kuvendit, pjesa dërmuese e çështjeve që dialogohen atje janë qeveritare, por ne do të bëjmë përpjekje që dialogu të jetë sa më transparent”, ka përfunduar Mustafa.