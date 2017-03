Këshilltarët në Kuvendin komunal nga radhat e Partisë për Veprim Demokratik votuan unanimisht prishjen e koalicionit qeverisës në Preshevë me Alternativën për Ndryshim, ka raportuar ekskluzivisht presheva.com. Tentime për prishje të koalicionit nga PVD ka pasur edhe më 8 janar 2017 ku RTV Presheva ka informuar se pushteti ka pasur mosmarrëveshje në favorzim tenderimesh të kompanive të përafërta me këto parti.

Burimet anonime brenda PVD-së kanë njoftuar presheva.com se zv. Kryetari i Komunës Xhelal Mehmeti, njëherit edhe kryetarë i PVD-së dega në Miratoc, se bashku me një grup të vogël biznismenësh kanë lobuar fuqishëm për tërheqjen e PVD-së nga koalicioni.

Tani vetem pas shtatë muajve në pushtet të Komunës së Preshevës, PVD ka jashtë-manovruar partnerin e koalicionit APN nga pushtetit duke mundësuar koalicionin e ri me BDL-në e dr. Skender Destanit, UDSH-në e Naser Azirit si dhe grupin e këshilltarëve të larguar nga PDSH-ja. Ky manovrim politik nuk është risi për Komunen e Preshevës, pasi i njejti rast por me aktore tjerëka ndodhur edhe në vitin 2004, ku ateherë PVD si partia me e madhe në Preshevë është larguar nga pushteti nga marreveshja për koalicion PDSH, BDL dhe RD. Madje PVD-ja e patë cilësuar këtë akt si tradhti politike dhe mospërfillje të vullnetit të elektoratit preshevarë. Ndërsa analizuar votat e zgjedhjeve të vitit 2016 shihet qartë se ku janë preferencat e elektoratit në rastin e koalicionit të mundshëm PVD, UDSH, BDL dhe grupi “larguar” nga PDSH-ja.

PVD me moton “Shpetimi” në zgjedhjet e fundit ka mbledhur 4088 vota kryesishtë në vendvotimet Nr. 1 deri 9 në qytetin e Preshevës. UDSH-ja (moto „Ktheja dinjitetin vendit tënd“) me Naser Azirin nga fshati Miratoc si Parti opozitare ka pasur një humbje të madhe (-70%) të votave në zgjedhjet e 2016 në krahasim me vitin 2012, ku arriten vetëm 647 vota kryesishtë në vendovotimet Miratoc, Corroticë, Leran, njësia zgjedhore 6 dhe 8 në Preshevë. Ndërsa BDL-ja me dr. Skender Destanin (moto: “Voto 3, për një Luginë me Shqiptarë”) ishte stabilizuar në 768 vota të zgjedhjeve të vitit 2016 përafërsisht sa ka pasur edhe në zgjedhjet e vitit 2012.

Grupi i “larguar” nga PDSH i përbërë nga Mitat Saqipi, Bekim Kurtishi, Sami Salihu, Reshat Neziri, Telat Arifi, Merxhan Memishi, Almira Iljazi dhe Avni Nuhiu, nuk mund të deshifrohet ndikimi i tyre në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në vitin 2016 me gjithsej 5521 vota, ku PDSH është është renditur si Partia e më e madhe në Komunën e Preshevës (para APN-së). Koalicioni PVD, BDL, UDSH së bashku arrijnë në 5503 vota nga gjithsej ~17238 participues në zgjedhjet e vitit 2016. Sa sa stabile do të jetë ky koalicion dhe sa është përkrahja nga bazat e votuesve të Partive politike në fjalë mund të shihet në zgjedhjet e ardhshme./presheva.com/