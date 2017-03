Ardhja juaj na gëzon të gjithë neve, shqiptarëve të Kosovës Lindore.

Në këtë kontekst, edhe vizita e juaj në Luginë, nuk do të duhej të dallonte nga ajo që bëni në Prishtinë, për shembull. E, jo që rrallë here e bëni.

Tek ne, vini për herë të parë! Andaj, edhe sipas traditës, do të mundohemi të organizojmë mikpritjen.

Kjo është edhe një dëshmi që ne jemi i njëjti popull. I njëjti gjak.

Andaj, keni obligim për ne, sa keni për Kukësin, për shembull.

Madje, e keni të përcaktuar edhe me kushtetutë.

Serbët, na kanë dëmtuar tej mase, edhe pas konflikteve të armatosura, e së këndejmi, por ju, s’keni reaguar. S’na keni mbrojtur!

Nëse nuk ndalohet procesi i shpërnguljes dhe ç’popullimit të kësaj treve prej popullatës shqiptare, është gabimi juaj më i madh.

Jeni fajtori kryesor!

Doni t’ua kujtojmë një paradoks?! Vini në ditën që përkon me rastin e Ditës së Mësuesit, në një tokë me shqiptarë, që akoma një abetare se kanë?!

Nuk do të dëshironim shumë nga ju, pos ato që i meritojmë:

Të ndjehemi vërtetë, krenarë, që jemi shqiptarë!

Mirë se vini në Luginën tuaj z. President.

Drilon Hyseni