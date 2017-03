Burimet e presheva.com brenda Partisë për Veprim Demokratik kanë bërë të ditur se sot rreth orës 13.00 është mbajtur mbledhja e kryesisë së PVD-së sëbashku me kryetarët e nëndegëve të kësaj partie.

Ndryshe nga Mbledhja e mbajtur para dy ditëve të kryesisë së PVD-së me këshilltarët ku unanimisht është votuar për prishjen e koalicionit qeverisës me Alternativën për Ndryshim, kësaj rradhe janë evidentuar mosmarrveshjet me patnerin APN, por nuk janë marrur vendime për prishjen e koalicionit.

Burimet tona njoftojnë për situaten e rëndë të krijuar përbrenda PVD-së, pasi janë hapur mosmarrëveshje për postin e kryetarit të Komunës së Preshevës, për të cilën është paraparë Ardita Sinani kurse gjithashtu në anën tjetër Xhelal Memeti ka shfaqur interesin e tij për këtë post.

Kjo mosmarrëveshje ka përçarë PVD në dy fraksione dhe vendimi i prishjes së koalicionit me APN-në si duket ka sjellur këtë Partinë në situata të vështira./presheva.com/