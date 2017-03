Në pesë takimet e deritashme të këtij gjysmësezoni ka tundur rrjetat kundërshtare katër herë.. Ai dhe bashkëlojtari i tij me origjinë shqiptare Ezgjan Alioski, sot i kanë gëzuar me golat e tyre të bukur rreth tremijë tifozë të tubuar në stadiumin Cornaredo të Luganos

Sulmuesi i kombëtares së Shqipërisë në futboll Armando Sadiku, po tregon formë të shkëlqyer edhe tek FC Lugano,anëtare e Superligës zvicerane.

Ardhja e tij gjatë këtij stinori në këtë skuadër ka larguar frikën e tiçinezve për largim nga shoqëria e më të mirëve. Ai në pesë takimet e deritashme të këtij gjysmësezoni ka tundur rrjetat kundërshtare katër herë.

Andaj adhuruesit e tij me të drejtë e konsiderojnë edhe si shpëtimtarë të të rrezikuarve.

Falë lojës së tij të suksesshme vitin që shkoi FC Vaduz i Principatës së Lieshtenshtajnit , pati siguruar vazhdimin e garave me dhjetë skuadrat më të mira të Zvicrës.

Sadiku dhe bashkëlojtari i tij me origjinë shqiptare Ezgjan Alioski, sot i kanë gëzuar me golat e tyre të bukur rreth tremijë tifozë të tubuar në stadiumin Cornaredo të Luganos.

Serinë e golave e nis që në minutën e gjashtë të takimit Armando Sadiku. Ai me një gjuajtje të pandalshme mposht portierin e voduasëve Thomas Castella, dhe kështu e çon në epërsi 1 me 0 skuadrën e tij.

Ky gol i pësuar shumëherët sikur i inatos mysafirët. Pikërisht është Benjamin Kollolli, ai i cili në minutën e 32 e shërben sikur me dorë Samuele Campo, e ai pa ndonjë vështirësi barazon rezultatin FC Lugano-FC Lausanne 1:1.

Pesëmbëdhjetë minutat e pushimit ndërmjet dy gjysmëlojëve janë minuta sugjerimesh dhe këshillash të trajnerit të FC Lugano, Paolo Tramezanni dhënë futbollistëve të tij.

Këto këshilla më së miri i zbaton në minutën e 56 Ezgjan Alioski, i cili shënon golin e dytë dhe të fitores ndaj FC Lausanne.

Me këtë fitore të shënuar tiçinezët pozicionohen në vendin e pestë të renditjes tabelore me 28 pikë të tubuara.

Kurse FC Lausanne mbetet edhe më tutje e parafundit vetëm me një pikë epërsi ndaj FC Vaduz./albinfo/