Per te kaluar ne pagesen ne rruge ne Presheve ju duhet te paguani nje cmim prej 80 dinare, ndersa veturat me targa te huaja paguajne 50 cent, cka do te thote me kursin e para dy viteve e gjysme, cka eshte dicka me shume se 60 dinare transmeton presheva.com.

Ne sajtin e “Putevi Srbije” shkruan se cmimet e pageses ne rruge perputhen me kursin e bankes Popullore te Serbise qe vlen nga 13 nentori 2014, ku kursi ka qene 120.5 dinare per nje euro./presheva.com/