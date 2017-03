Ardita Sinani, e lindur në 1980 në Preshevë, shkollën fillore e të mesme i përfundoj në vendlindje, Fakultetin ekonomik- dega Menaxhment dhe informatike ka përfunduar në vitin 2003 në Prishtinë. Ne fillim 2003-2004 ishte profesoreshë në gjimnazin e komunës së Bujanocit, pastaj prej 2004 e deri në revokimin e Kryetari Riza Halimit ka qenë pjesë e kabinetit të tij. Që nga 2006 e gjer më tani ajo ka shërbyer arsimit, në gjimnazin “Skënderbeu” si profesoreshe e informatikës. Në dhjetor të vitit 2015 Sinani është zgjedhur me shumicë të votave si kryetare e PVD-së dega për Preshevë. Kurse pas zgjedhjeve komunale të prillit 2016 ajo është zgjedhur kryetare e kuvendit të Komunës së Preshevës.

Xhelal Memeti nga fshati Miratoc ka jetuar dhe vepruar në Basel të Zvicrës. Është pronar i XHP Consuting dhe Credit Team të specializuar në dhënje kredi si dhe sigurime të tjera shëndetësore dhe sociale. Memeti gjithashtu ishte shumë vite kryetar i Fondit Humanitarë të Kosovës Lindore ku në vitin 2013 kishte filluar aksionit për ndërtimin e 100 shtëpive në komunat Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë me moton “Të ndërtojmë, të shpëtojmë e të parandalojmë”. Memeti në dhjetor të vitit 2015 ku janë mbajtur zgjedhjet brenda partiake të PVD-së është zgjedhur me 37% të votave si nënkryetarë i degës së PVD-së për Preshevë. Ai gjithashtu është kryetarë i nëndegës së PVD-së për fshatin Miratoc.

Që nga viti i kaluar ai është kthyer në Atdhe dhe jeton me familjen e tij në Preshevë dhe Miratoc.