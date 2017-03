Shumica e kishin kritikuar Pep Guardiolan kur mori drejtimin e Manchester City se ai këtë e ka bërë për para, por ai ka thënë se kjo nuk është arsyja se pse ai erdhi në Premier League, dhe se arsyja është se ai do të punoj me lojtar të klasit të madhe de se do të jetë një sfidë për të për ta fituar titullin në Angli.

Njëri nga lojtarët që përmendet është edhe David Silva.

“David është njëri ndër futbollistët më të mirë në botë që i kam stërvitur. Unë jam një njeri i lumtur që e stërvis atë. Deri sa ka qenë në Valencia e unë në Barcelonë, i kam thënë se do të jetë një lojtar i shkëlqyer. Ajo që më ka suprizuar është se ai është një garues. Ai është i lindur fitues, ka një mentalitet të tillë. Një luftëtar i madh. Ai është njëra ndër arsyjet se pse unë jam këtu” ka thënë Pep./presheva.com/