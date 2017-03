Pas shumë ditësh dhe një angazhimi të palodhur të punëtorve të N. P. Moravica për prodhimin e tezgave, sot zyrtarisht është bë hapja ose kthimin e tregut ditor në qendër të qytetit, ku ka qenë edhe më herët.

“Kjo në përputhje me politikat e decentralizimit të hapësirave publike. Prej sot, Presheva do t’i ketë dy tregje ditore, duke ju dhenë mundësinë qytetarëve që të furnizohen me gjërat e nevojshme sa më afër vendbanimeve të tyre”ka thënë drejtori i ndërrmarrjes publike Moravica Gazmend Aliu.

Sipas tij, N. P. Moravica do të vazhdoj aktivitetet e veta me qëllimin e përmirësimit të shërbimeve, duke qendruar sa me afër qytetarëve./presheva.com/