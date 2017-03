Kryetari i Këshillit Nacional dhe Kuvendit të Bujanocit Jonuz Musliu ka thënë se vizita e presidentit shqiptar Bujar Nishani në Luginë është “historike”.

“Ky regjion është më i varfëri në Evropë, ndërsa Serbia nuk është e interesuar që të investoj në Luginën e Preshevës. Ajo që kërkojnë shqiptarët që jetojnë këtu është që të trajtohen barabartë. Nuk mund të ketë Evropa dy qasje: një për shqiptarët dhe tjetër për serbët në Kosovë. Kjo është në interes të shqiptarëve por edhe interes i Evropës” ka thënë Musliu, transmeton presheva.com.

Musliu ka thënë se pas takimit me presidentin Nishani, problemi me mungesën e teksteve mësimore në Luginë do të zgjidhet shumë shpejt, në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit të Serbisë./presheva.com/