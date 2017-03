Ajo është përshkruar si një kryqëzim midis “një tosteri dhe Apple iMac me rrota”, por pavarësisht formës së çuditshme që ajo ka Volkswagen beson se ajo do të jetë e ardhmja e veturave pa shoferë.

Kompania gjigante e automobilizmit bën të ditur se vetura, e cila do të funksionojë vetëm me energji elektrike, do të dalë në shitje në vitin 2025, transmeton tch.

Kompania gjermane po përpiqet që të pozicionojë veten në pararojë të teknologjisë së re për të rimarrë veten pas skandalit me emetimin e naftës.