Më 4 mars 2017 Qendra Islamike “ Xhamia EL-HIDAJE” në St. Gallen me një manifaestim madhështor shënoi 25 vjetorin e themelimit të saj.

Për këtë solemnitet Xhamia El-Hidaje kishte filluar manifestimin një javë më herët me aktivitete të ndryshme, duke bërë xhaminë vend i hapur për të gjithë vizitorët.

Pastaj edhe me programe dhe dokumentare të ndryshme rreth aktivitetit dhe historikut të xhamisë.

Kurse më 4 mars ishte dita më e madhe e kltij solemniteti duke u organizuar një manifesti madhështor, me një program të ngjeshur artistik dhe kulturorë fetarë, duke filluar me leximin e Kuranit nga lexuesit më të njohur Shqiptar me renome botërore Hfz. Azizi Alili dhe Hfz. Xhelal Kaloshi.

Pastaj recitime dhe Ilahi nga artistë shqiptarë dhe nga kori i xhamisë.

E veçanta e këtij manifestimi ishte pjesmarrja e krerëve fetarë e të gjitha trevave Shqiptare dhe nga diaspora Shqipatre brenda dhe jashtë Zvicrës.

Imami i përhershëm i xhamisë Hfz. Mehas Alia nga Tetova, i cili ishte moderatori i këtij manifestimi, është një imam i cili i prin akativiteteve të shumta në këtë xhami, qofshin ato me karakter fetar, apo kulturorë, apo me kerakter kombëtar.

Kjo Qendër kund të llogaritet ndër qendrat islamike Shqiptare me aktivitete më të shumta.

Mysafir special në këtë manifestim, të cilët patën edhe fjalime rasti për këtë manifestim ishin:

Naim Tërnaava, Kryetar i Bashkësisë Islame të Kosovës.

Skënder Bruçaj, Kryetar i komunitetit musliman të Shqipërisë.

Selver Xhemaili, Përfaqësues nga Bashkësia Fetare islame e Maqedonisë.

Ragmi Destani, Kryeimam në Këshillin e Bashkësisë islame të Bujanocit.

Pastaj: Bekim Alimi, imam në Will të Zvicrës. Nehat Ismaili, Kryetar i unionit të imamëve të Zvicrës dhe pesonalitete të tjera.

Manifestimi u organizua në sallën e madhe të qytetit të St.Gallen, ku ishte e mbushur përplot me bashkatdhetarët tanë, të të dy gjinive, dhe me shumë fëmijë, një pjesëe të cilëve ishin phesë e korit të xhamisë.

Manifestimi zgjati për rreth katër orë.

Në fund iu ndanë mirënjohje krerëve të institucioneve për kontributin e tyre në këtë xhami.

Të gjithë mysafirët dhe pjesmarrësit, u ndanë shumë të kënaqur me programin dhe rrjedhat e këtij manifestimi të paharrueshëm.

KBI- Bujanoc