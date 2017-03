Destabiliteti politik sjell destabilitet ekonomik

Forumi Shqiptar për Zhvillim Ekonomik në Serbi ndjek me vëmendje situatën politike, ekonomike dhe sociale në komunat shqiptare në Serbi dhe shpreh shqetësimin e thellë për destabilizimin e situatës politike në komunën e Preshevës.

Situata politike ka një ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e ekonomisë në komunat tona. Një qeverisje lokale e paqëndrueshme çon drejtpërdrejtë në humbjen e besimit të investitorëve aktual dhe potencial për të investuar në ekonominë e dobët të këtyre komunave. Njëkohësisht, zbeh shpresat për rimëkëmbje ekonomike, hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqenies së popullatës shqiptare në këto troje. Destabiliteti politik në komunën me popullsi më të madhe shqiptare është një shembull negativ sesi lufta klanore po dëmton interesat e shqiptarëve. Konfliktet e ngushta politike po krijojnë te qytetarët konfuzion, destabilitet, pasiguri, frikë dhe po lëkundin themelet e brishta të besimit te misioni i politikës shqiptare në Serbi.

AFEDS do të vijojë të ndjekë me shumë vëmendje zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë dhe inkurajon politikanët preshevarë të ndërtojnë ura komunikimi, bashkëpunimi dhe bashkëveprimi mes tyre; të adresojnë me përgjegjësi zgjidhje për problemet që i përçojnë dhe i largojnë nga njëri-tjetri; t’i largohen interesit të ngushtë personal dhe partiak. AFEDS u bën thirrje forcave politike në Preshëvë, të demostrojnë pjekuri politike, të ndërmarrin vendime në të mirë të popullatës autoktone shqiptare dhe të mbrojnë interesin e qytetarëve shqiptarë që i kanë votuar.