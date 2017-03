Në jetë ndodhin gjëra që vetem njeriu mund ti përballoj por me një dhimbje shum të madhe e që me vështirësi po mundohemi të tejkalojm është vdekja yte BEJXHET, shkove si një hije nga kjo jet por lë shumë kujtime e shum gjëra pas tejee, që do të kujtojm gjithmonë.

U largove vetëm fizikisht o engjull me zemer do të kemi gjithmon pran vetes.

Jam e sigurt se atje në parajs ke për t’na pritur gjith neve, dhe një dit do bashkohemi siç kemi qenë më parë.

Largimi nga kjo jetë nuk mërziti vetëm Nënën tënde Babanë apo motrat, por merzitii gjith farefisin, mërziti gjithë njerzit që moren këtë lajm tronditës.

Ke qenë një fëmij shumë i dashur për gjith njerzit, në rrug ke qenë shum i shoqruar, nuk ke lënduar askend me fjalë e as me vepra gjithmon ke qenë i buzëqeshur e i lumtur, po praa sepse kështu jan engjujt kështuh si ti o i dashuri i familjes.

Nënën e lëndove thellë në shpirt e humbe rinin, nuk do i lëvizesh më nē shtëpi që tshikoj nëna me plot dashuri, Babas zemren ja coptove, e gjith jeten zi ja bêre, Por motrat tuaa, Ato i shkrumove lumturin ja dogje e thell në shpirt me dhimbje i bëre.

Gjyshi tqan nat për nat, Thot me vete pse o Allah më mir un në at varr se nipi im tflej aty çdo nat. Po dhe gjyshja njejt thot asaj syt si pushojn asnjëher nga lot sepse nipin e varrosi në at dhe të ftohtë.

E.M