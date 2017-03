Real Madrid do të tentojë gjatë verës transferimin e Eden Hazard

Real Madrid do të tundoi Chelsean me një ofertë të majme për belgun Eden Hazard, shkruan Mundo Deportivo.

Trajneri Zinedine Zidane pritet që të ofrojë shërbimet e sulmuesit Alvaro Morata dhe para kesh për të transferuar Hazard.