Ora pas shumë viteve bashkëpunimi me “Adidas”, ka shprehur kënaqësinë e saj të madhe që koleksionin e saj janë duke e veshur yje me famë botërore.Hovin e saj si këngëtare e njohur e muzikës pop duket se e ka ndalur moda. Pasi një kohë të gjatë nuk ka sjellë ndonjë hit muzikor, Rita Ora është duke pasur suksese në fushën e dizajnit.

Së fundmi ajo bëri bujë si udhëheqëse e një prej spektakleve më të njohura të modës, “America’s Next Top Model”.

Madje, përkundër muzikës që nuk ka sjellë ndonjë gjë të re, këtë po e bënë në modë. Ajo po tregohet edhe e guximshme në trendet e reja.

Rita në faqen e saj zyrtare në Facebook ka publikuar një fotografi, ku shihen Beyonce, Miley Cyrus dhe motrat Hadid duke veshur koleksionin e saj të krijuar në kuadër të kompanisë së njohur “Adidas”, përcjell insajderi.

Rita e cila nuk ka pasur edhe aq shumë raporte të mira si këngëtare me yjet e tjera, në modë, po gjen përkrahje.

Në postimin e saj në Facebook, ka falënderuar yjet të cilat veshin, dizajnet e saja, duke thënë se nuk ka gjë më të mirë se mbështetja e vajzave në mes vete dhe se ajo i bën më të forta së bashku.