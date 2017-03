Pas thashethemeve vjen realiteti: Instagram “revolucionarizoi” stilin e tij dhe sjell albumin e fotove, duke u bërë i ngjashëm me Facebook, pronarin e tij.

Kështu, përdoruesit nuk do të jenë më të detyruar të zgjedhin një foto për tëpostuar por deri në 10 foto dhe video. Pamjet mund të modifikuar gjithësei, me filtra, tek për tek, ndërsa diçitura do të jetë një për të gjitha. Për momentin formati do të jetë vetëm kuadrat.

Kjo do të jetë e disponueshme si përditësim në aplikacion në javët e ardhshme për versionin 10.9 të iOS dhe për smartphone Android.

Kjo lëvizje e afron Instagramin me ‘formatin’ e Facebook, që e ka tashmë si mundësi krijimin e albumit fotografik, dhe është ndryshimi i disa të për rrjetin e fotove që është kthyer në një platformë tendence gjithmonë më e përdorur nga të rinjtë.