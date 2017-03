Sot me datë 19.03.2017 ka ndërruar jetë 26 vjeçari nga fshati Zhunicë Shefket (Sami) Ida.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet ditën e hënë me datë 20.03.2017 pas namazit të Ikindis ne varrezat e fshatit Zhunicë.

Ngushëllime familjes!/presheva.com/