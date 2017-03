Shoqata e personave me aftësi të kufizuara Preshevë me rastin e ditës ndërkombtare të personave të prekur me Sindrom Down organizon aktivitet senzibilizues.

Aktiviteti ka të bëjë me mbjelljen e 21 fidanëve të Paulownias nga antarët e shoqatës, aktivistet dhe vullnetarët e tjerë. Keshtu që ftoheni të merrni pjesë në këtë aktivitet ambientalist dhe me karakter vetëdijsues e atraktiv. Sponsorizimin e fidaneve e bëri fidanishtja PAULOWNIA LIRIDONI.

Vendi ku do te mbillen fidanet është rruga e Gjilanit apo karshi gurit të Nën Terezës. Ju ftojm të jeni pjesë e ngjarjes, të na përkrahni me pjesmarrjen tuaj.

