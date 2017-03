Barcelona e ka mposhtur 4:2 Valencian në “Camp Nou”, në një ndeshje ku shkëlqeu Leo Messi

Leo Messi shënoi dy gola dhe u vlerësua me notë marramendëse (10) për paraqitjen ndaj Valencias.

Me këto dy gola, ai ka shkuar në 41 finalizime në të gjitha garat deri më tani këtë sezon.

Ky është sezoni i tetë me radhë që Messi shënon mbi 40 gola, lojtari i vetëm në La Liga që ka arritur diçka të tillë.

Pas tij qëndron Cristiano Ronaldo, i cili për gjashtë sezone me radhë ka shënuar mbi 40, derisa mban rekordin si lojtari i vetëm në histori të futbollit që shënon mbi 50 gola për gjashtë sezone me radhë, duke lënë prapa Messin i cili ka shënuar mbi 50 gola vetëm tre sezone me radhë.

Derisa kujtojmë se kjo ishte hera e 100’të për Messin që shënon dy gola në një ndeshje.