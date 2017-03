Elseid Hysaj shpreson se do të mposhtin Italinë në kualifikimet për Kupën e Botës

Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Elseid Hysaj ka thënë se u duhen pikët dhe shpresojnë se do të mundin Italinë.

Ai tha se duhet të jenë të qetë dhe të luajnë ndeshjen e tyre.

“Duhen pikë sepse po nuk morëm as këtu pikë do bëhet shumë e vështirë. Shpresoj që të vijnë të gjithë shqiptarët, siç bëjnë gjithmonë të na mbështesin. Besoj se do të futemi në fushë me një mendim që mund ta mundim edhe ne Italinë. Kështu që duhet të futemi në fushë të qetë, të luajmë lojën tonë dhe të shohim në fund çfarë do të ndodh”, thotë Hysaj për Top Channel.